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Негосударственные пенсионные фонды освободили от налогов

Среда, 19 декабря 2018, 17:35
 

Негосударственные пенсионные фонды с января 2019 года снова получат статус неприбыльных организаций.

Такая норма есть в изменениях в Налоговый кодекс, которые принял парламент перед голосование за госбюджет-2019, передает "Интерфакс-Украина".

Негосударственные пенсионные фонды работают, согласно закону о негосударственном пенсионном обеспечении, исключительно в форме неприбыльных обществ.

Тем не менее фискальная служба отказывалась вносить Фонды в Реестр неприбыльных организаций, ссылаясь на несоответствие уставов Фондов требованиям Налогового кодекса, пояснил Григорий Овчаренко, глава подразделения по управлению активами инвестиционной группы ICU.

Министерство финансов и Национальная комиссия, которая регулирует сферу финансовых услуг много раз выходили с соответствующими разъяснениями. Но фискалы настаивали, что нужны изменения в законодательство.

Соответствующий законопроект депутаты много раз включали в повестку заседания парламента, но до голосования дело так и не дошло.

Если бы в законодательство не внесли изменения, фискальная служба могла бы настаивать на начислении Фондам налогов.

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