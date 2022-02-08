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Пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – Зеленський

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:30
 
getty images

Усі громадяни України віком понад 60 років отримають від держави смартфон.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у ході Дія.Саміту 8 лютого.

"Переваги цифрової держави мають бути доступні усім незалежно від віку, тож незабаром усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безкоштовний, якісний, сучасний, швидкий смартфон", – заявив він.

Обрати назву для програми пропонують самим громадянам – таким чином президент презентував електронні опитування для українців через Дію.

 
скріншот дії. джерело Еп

Серед варіантів – єСмартфон, БабусяФон,єДідусь та єБабуся.

Опитування вже доступні в Дії, зазначив Зеленський.

Економічна правда

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пенсії Зеленський

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