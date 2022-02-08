Пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – Зеленський
Вівторок, 8 лютого 2022, 11:30
Усі громадяни України віком понад 60 років отримають від держави смартфон.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у ході Дія.Саміту 8 лютого.
"Переваги цифрової держави мають бути доступні усім незалежно від віку, тож незабаром усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безкоштовний, якісний, сучасний, швидкий смартфон", – заявив він.
Обрати назву для програми пропонують самим громадянам – таким чином президент презентував електронні опитування для українців через Дію.
Серед варіантів – єСмартфон, БабусяФон,єДідусь та єБабуся.
Опитування вже доступні в Дії, зазначив Зеленський.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua