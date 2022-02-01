Мінсоц пропонує запровадити накопичувальну пенсію на держпідприємствах

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Міністерство соціальної політики звернулось з листом до Кабміну з пропозицією щодо запровадження накопичувальних пенсій на підприємствах з державною часткою статутних фондів понад 50%.

Про це повідомляє Liga.net.

Ініціатива Мінсоцполітики передбачає перерахування пенсійних внесків у розмірі 2% зарплат працівників таких підприємств до недержавних пенсійних фондів.

Підприємства мають включити до своїх фінансових планів на 2023 рік витрати на сплату цих пенсійних внесків щонайменше для половини своїх працівників.

"Реалізацією такої ініціативи для працівників підприємств державного сектору економіки буде забезпечено додаткове джерело доходу за умови виходу на пенсію завдяки пенсійним коштам, накопиченим на їхніх індивідуальних пенсійних рахунках", – йдеться у листі.

Введення накопичувальних пенсій на держпідприємствах сприятиме розвитку накопичувального пенсійного забезпечення загалом, збільшенню чисельності внутрішніх інституційних інвесторів із довгостроковим прогнозованим інвестиційним ресурсом для економічного зростання України, вважають у Міністерстві.