Гривня на міжбанку утримує позиції

10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,77 - 27,79 гривні;

Євро - 31,71 - 31,73 гривні;

Російський рубль - 0,4192 - 0,4200 гривні.

На чорному ринку станом на 11:25 курс долара становив 27,96 - 28,02 гривні. Курс євро - 31,79 - 31,93.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 10 грудня на рівні 27,82 гривні.

7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.

Економічна правда