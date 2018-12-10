Гривня на межбанке удерживает позиции

10 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,77 - 27,79 гривни;

Евро - 31,71 - 31,73 гривни;

Российский рубль - 0,4192 - 0,4200 гривни.

На черном рынке по состоянию на 11:25 курс доллара составил 27,96 - 28,00 гривни. Курс евро - 31,79 - 31,93.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,82 гривни.

7 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни за доллар.

Экономическая правда