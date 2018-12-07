Гривня продовжила зміцнення на міжбанку

7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,77 - 27,80 гривні;

Євро - 31,61 - 31,64 гривні;

Російський рубль - 0,4197 - 0,4205 гривні.

На чорному ринку станом на 17:00 курс долара становив 27,96 - 28,00 гривні. Курс євро - 31,75 - 31,87.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 7 грудня на рівні 27,87 гривні.

7 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,82 - 27,84 гривні за долар.

6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,89 гривні за долар.

Економічна правда