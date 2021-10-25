Всі розділи
Укр / Рус

Регулятор значно наростив викуп валюти на міжбанку

Понеділок, 25 жовтня 2021, 09:56
 
unsplash

Нацбанк протягом тижня 18 - 23 жовтня викупив на міжбанку 350,1 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював.

Про це свідчать дані НБУ.

З усього обсягу операцій з купівлі валюти, 20 млн дол НБУ викупив за найкращим курсом (Matching), решту 330,1 млн дол – за єдиним.

Загалом з початку року обсяг викупленої НБУ валюти на ринку перетнув позначку у 2 млрд доларів і становить 2,37 млрд дол. Продав регулятор усього 197 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Читайте також: Гривня продовжує зміцнюватися і знову б'є рекорди. Що буде з курсом до кінця року?

Нагадуємо:

На міжбанку пропозиція валюти переважно перевищує попит, що дозволяє НБУ викупати валюту в резерви. Як пояснили у регуляторі, передусім ревальвація гривні пов’язана зі зростанням обсягу українського експорту в умовах високих ціни на основні експортні товари. 

Міжнародні резерви України скоротилися на 9,2% у вересні внаслідок пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Департамент НБУ, з якого пішли всі керівники, отримав нового директора 22 жовтня 2021, 11:53
Голова НБУ про облікову ставку: Політична мотивація не вписується у контекст сьогодення 21 жовтня 2021, 15:55
Шевченко назвав ключові ризики для української економіки 21 жовтня 2021, 15:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!