Найбільша у світі готельна мережа оголосила про витік даних 500 мільйонів клієнтів

Персональні дані 500 млн осіб, що зупинялися в готелях групи Marriott International Inc. по всьому світу, могли виявитися в руках зловмисників через "інцидент у сфері безпеки даних" у системі бронювання Starwood.

Про це йдеться у повідомленні Marriott, передає "Інтерфакс-Україна".

Для 327 млн гостей інформація включала різні поєднання імені, номера телефону, номера паспорта, адреси електронної пошти, поштової адреси, дати народження та статі.

Можливий доступ до даних про банківські карти деяких клієнтів, хоча ця інформація зберігається в зашифрованому вигляді.

Marriott зазначає, що сигнали про злом системи надійшли 8 вересня, а 19 листопада компанія змогла розшифрувати інформацію та зрозуміти, про який обсяг даних йдеться.

Гендиректор готельного оператора Арне Соренсон пообіцяв зробити все можливе, щоб відповісти на запитання клієнтів, для цього створено спеціальний сайт і працює колл-центр.

Акції Marriott дешевшають на 5,6% на попередніх торгах у Нью-Йорку в п'ятницю.

Компанію Marriott International створено в 1927 році, наразі вона об'єднує понад 6,7 тис. готелів під 30 брендами в 130 країнах світу. Центральний офіс розташовується в Бетесді (передмістя Вашингтона, США). Виручка компанії в 2017 фінроці перевищила $22 млрд.

Крім власне бренду Marriott, їй також належать Bulgari Hotels&Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh та інші.