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Мінфін залучив на ринку понад мільярд гривень

Середа, 14 листопада 2018, 09:35
 

Міністерство фінансів 13 листопада на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 464,45 мільйона гривень і 20,74 мільйона доларів.

Про це повідомляє FinClub.

Відзначається, що гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 84 дні під 19% річних на 409,421 млн гривень, 140 днів під 18,5% річних на 53,327 млн ​​гривень, 294 дня під 18,5% річних на 1,009 млн гривень, 539 днів під 18,5% річних на 5,756 млн гривень.

Кошти в доларах залучені на 343 дня під 7,22% річних на 16,768 млн доларів, 701 день під 7,5% річних на 4,040 млн доларів.

У Мінфіні відзначили, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 1,05 млрд гривень.

Економічна правда

Мінфін ОВДП

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