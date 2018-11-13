Холдинг Косюка планує вкласти в словенську компанію близько 200 мільйонів євро

Агрохолдинг МХП планує в найближчі 4-5 років вкласти в виробничу базу словенської компанії Perutnina Ptuj близько 200 мільйонів євро.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

МХП планує угоду, після якої буде володіти 90,69% акцій від загальної кількості акцій Perutnina Ptuj.

Інвестиції дозволять модернізувати обладнання і технології виробництва. МХП має намір інвестувати в розвиток відомих брендів Perutnina Ptuj, а також зміцнювати відносини з нинішнім керівництвом компанії, співробітниками, фермерами та партнерами.

МХП має намір зміцнювати і розвивати розведення і виробництво в Словенії і в країнах, де Perutnina Ptuj встановила вертикально організоване виробництво, збільшувати продажі продуктів Perutnina Ptuj на існуючих ринках, таких як Словенія, Сербія, Хорватія та Боснія і Герцеговина, а також шукати нові потенційні можливості.

МХП вже отримав схвалення регулюючих органів в Австрії, Македонії, Сербії та Румунії. Очікується тільки підтвердження Словенського агентства із захисту конкуренції.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині. Земельний банк агрохолдингу станом на кінець 2017 року складав близько 370 тис. га.

Perutnina Ptuj - вертикально інтегрована компанія в Південно-Східній Європі. Володіє потужностями з вирощування бройлерів в Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині. Веде діяльність в 22 країнах. Налічує 3,5 тис. Співробітників в восьми країнах. У Словенії компанія обробляє 4 тис. сільськогосподарських угідь.

Як повідомляла Економічна правда, підприємство Юрія Косюка "Вінницька птахофабрика" 1 листопада отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень.

Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП. Видання "Новое время" оцінило його статки у 908 млн доларів, із цим показником Косюк посів 8 місце у списку 100 найбагатших українців.