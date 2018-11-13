Холдинг Косюка планирует вложить в словенскую компанию около 200 миллионов евро

Агрохолдинг МХП планирует в ближайшие 4-5 лет вложить в производственную базу словенской компании Perutnina Ptuj около 200 миллионов евро.

Об этом говорится в сообщении компании.

МХП планирует сделку, после которой будет владеть 90,69% акций от общего количества акций Perutnina Ptuj.

Инвестиции позволят модернизировать оборудование и технологии производства. МХП намерена инвестировать в развитие узнаваемых брендов Perutnina Ptuj, а также укреплять отношения с нынешним руководством компании, сотрудниками, фермерами и партнерами.

МХП намерен укреплять и развивать разведение и производство в Словении и в странах, где Perutnina Ptuj установила вертикально организованное производство, увеличивать продажи продуктов Perutnina Ptuj на существующих рынках, таких как Словения, Сербия, Хорватия и Босния и Герцеговина, а также искать новые потенциальные возможности.

МХП уже получил одобрение регулирующих органов в Австрии, Македонии, Сербии и Румынии. Ожидается только подтверждение Словенского агентства по защите конкуренции.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Perutnina Ptuj - вертикально интегрированная компания в Юго-Восточной Европе. Владеет мощностями по выращиванию бройлеров в Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Ведет деятельность в 22 странах. Насчитывает 3,5 тыс. сотрудников в восьми странах. В Словении компания обрабатывает 4 тыс. сельскохозяйственных угодий.

Как сообщала Экономическая правда, предприятие Юрия Косюка "Винницкая птицефабрика" 1 ноября получило 618 миллионов гривень бюджетных дотаций, а всего за год – 812 миллионов гривень.

Юрий Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП. Издание "Новое время" оценило его состояние в 908 млн долларов, с этим показателем Косюк занял 8 место в списке 100 самых богатых украинцев.

Экономическая правда