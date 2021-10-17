МХП Косюка викуповує землю через своїх співробітників — ЗМІ

МХП

За даними внутрішньої презентації, МХП Юрія Косюка хоче через працівників компанії викуповувати сільгоспземлі у нинішніх власників і знову передавати їх в оренду холдингу.

Про це йдеться у статті ЗН.

"Наразі вартість оренди землі, якою користується холдинг, коливається від 200 до 300 дол./га на рік. А вартість гектара сільськогосподарської землі — 1,5–1,8 тис. дол./га", - йдеться у матеріалі. З цього роблять висновок, що навіть за нинішніми цінами для викупу земель в обробітку МХП потрібно близько 500 млн дол.

У презентації йдеться, що МХП опитав нинішніх своїх орендодавців, і з’ясувалося, що, крім тих 3%, які вже зараз хочуть продати свою землю, існує ще 25% тих, хто буде його продавати, "просто чекає вищої ціни за пай", - зазначають у матеріалі.

Видання пише, що через це у МХП розробили два варіанти залучення працівників до розв’язання своїх земельних проблем.

Перший варіант передбачає, що потенційними покупцями можуть бути всі охочі працівники МХП, незалежно від майнового стану, доходів чи посади. Єдине обмеження, яке встановлюється, — купити можна не більш як 20 га, причому в одних руках в одному населеному пункті не може бути сконцентровано понад 10 га. Першочерговими об’єктами за цього сценарію будуть землі, строк оренди яких холдингом завершується менш як через п’ять років.

Другий варіант передбачає укладання договору оренди землі із МХП на десять років і більше відразу після її купівлі. Розмір орендної плати фіксується раз на рік на рівні середнього розміру для відповідного населеного пункту. Також встановлюється першочергове право компанії на викуп сільгоспземель у разі їхнього наступного продажу працівниками.

Співробітникам, які погодяться купувати землю для МХП, обіцяють річний дохід у 7–11% від здачі землі в оренду своєму ж роботодавцю та безвитратне обслуговування активу.

"За перші 75 днів після відкриття ринку співробітники МХП інвестували у придбання землі для холдингу майже мільйон доларів. Середня ціна купівлі становила очікувані 1,6 тис. дол./га. Наділи укрупнилися: замість 215 старих орендодавців прийшло 110 нових. У лідерах титульні для МХП Київська, Черкаська, Вінницька, Хмельницька та Сумська області", - резюмували у виданні.

Нагадуємо:

Середня ціна одного гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні станом на 9 жовтня 2021 року становить близько 33 тисяч гривень.

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".