Мільярдер Косюк отримав від держави 812 мільйонів дотацій

Підприємство Юрія Косюка (ТОВ "Вінницька птахофабрика") 1 листопада отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень.

Відповідна інформація напередодні була опублікована на веб-порталі використання публічних коштів Є-data.

За даними порталу, кошти надані ТОВ "Вінницька птахофабрика" за програмою часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів.

У серпні ТОВ "Вінницька птахофабрика" за цією ж програмою уже отримало 187 мільйонів гривень. Загалом це підприємство з початку року отримало 806 млн гривень.

Перед цим, 31 жовтня, на засіданні уряд затвердив перерозподіл видатків за програмами підтримки агровиробників.

У результаті на 500 млн грн (до 1,7 млрд грн) була збільшена програма компенсації вартості тваринницьких комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільгосппродукції без залучення банківських кредитів .

Саме за цією програмою основним одержувачем і стала "Вінницька птахофабрика", яка входить до складу агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.

Як зміниться держпідтримка аграріїв

Крім цього рішення на користь ТОВ "Вінницька птахофабрика", ще два підприємства Юрія Косюка (ПАТ "Зернопродукт МХП" та ПрАТ "Агрофорт") отримали кошти на утримання корів. Сума дотацій становила 5,5 млн гривень.

Загалом на програму компенсації вартості тваринницьких комплексів без залучення банківських кредитів виділено 1,7 мільярда гривень, з яких 806 мільйонів гривень отримали підприємства холдингу МХП Юрія Косюка, і рік ще не закінчився.

Нагадаємо, у 2017 році підприємства холдингу МХП отримали рекордну суму дотацій — 1,4 млрд гривень, або приблизно 35% від загальної суми державної підтримки аграрної галузі. Другим найбільшим отримувачем дотацій став "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка— 517 млн гривень.

Після скандалу з отриманням значної суми державних коштів агрохолдингами у 2018 році уряд вирішив змінити систему дотацій на програму підтримки тваринництва. В програму, зокрема, було додано нові форми державної підтримки, в тому числі і "часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів".

Миронівський хлібопродукт (МХП) — найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. На українському ринку МХП представлений торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "ФуаГра" тощо.

У червні ТОВ "Вінницька птахофабрика" відкрила нову лінію виробництва і до кінця року планує створити найбільші потужності з виробництва курятини в світі.

Як відомо, Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП. Видання "Новое время" оцінило його статки у 908 млн доларів, із цим показником Косюк посів 8 місце у списку 100 найбагатших українців.

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Економічна правда