В Раде продолжают разрабатывать изменения в бронирование: концепцию представили бизнесу

В Верховной Раде продолжают разрабатывать новую модель бронирования работников, несмотря на то что комитет по вопросам нацбезопасности при рассмотрении законопроекта №10449 о мобилизации отклонил все правки на эту тему.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) по итогам встречи с главой экономического комитета ВР - автором модели экономического бронирования.

"Разработка концепции модели экономического бронирования происходит параллельно с работой над основным законопроектом о мобилизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек, больше всего - в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве и транспорте.

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"В то же время наибольшую мобилизационную нагрузку несет именно белый бизнес, который трудоустраивает людей официально. Сейчас около 2,7 млн мужчин в возрасте 25-60 лет официально трудоустроены, а 600 тысяч - активные ФЛП. В то же время около 1 млн мужчин, вероятно, находятся в теневом секторе, поскольку информация об их трудоустройстве у государства отсутствует", - говорится в сообщении.

Модель экономического бронирования предусматривает, что бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников. Условие бронирования - отсутствие налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты плюс фиксированная ставка в размере 20 000 грн/месяц.

Для ФЛП будет действовать дополнительное требование - представление справки о наличии оборота на сумму, не менее чем стоимость трех месяцев бронирования для подтверждения реальной активности.

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При этом стратегические предприятия остаются под действием постановления №76 о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Как будет происходить бронирование?

Уплата сбора: Предприятие вносит сведения о работниках на электронном портале, предоставляет квитанцию об уплате сбора, в случае ФЛП - справку о движении средств.

Верификация: Налоговые органы в онлайн режиме подтверждают отсутствие задолженности, происходит онлайн-проверка личности забронированного. Человек получает желтый QR код, подтверждающий процедуру бронирования. В течение 60 дней необходимо обновить собственные данные в ЦНАП для валидации бронирования.

Обновление данных: Забронированное лицо посещает ЦПАУ, где обновляет данные и валидирует бронирование. Каждый забронированный получает зеленый QR код, подтверждающий его бронирование.

"Модель распространяется на всех наемных работников и ФЛП, впрочем не будет распространяться на дефицитные ВОС. По этой модели, компания может самостоятельно выбрать, каких работников забронировать. В то же время экономическая бронь не дает разрешение на выезд. Для ФЛП действует дополнительное требование - предоставление справки о наличии оборота на сумму не менее стоимости 3 месяцев бронирования для подтверждения реальной активности", - добавили в ЕБА.

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Напоминаем:

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что власть будет учитывать пожелания представителей бизнеса в вопросе бронирования в новом законе о мобилизации.

В январе сообщалось, что Верховная Рада готовит законопроект, который будет предусматривать новый подход к бронированию военнообязанных. В частности, предлагается ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников.

Ранее сообщалось, что Офис президента, Кабинет Министров и народные депутаты рассматривают обновление механизма мобилизации, которое будет заключаться в бронировании военнообязанных, которые платят определенную сумму налогов.

В начале марта стало известно, что Кабинет Министров Украины нарабатывает более справедливые подходы к бронированию военнообязанных с учетом уровня заработных плат, налоговой нагрузки и влияния на экономику.

Правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Экономическая правда