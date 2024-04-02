У Раді продовжують розробляти зміни до бронювання: концепцію презентували бізнесу

У Верховній Раді продовжують розробляти нову модель бронювання працівників, попри те що комітет з питань нацбезпеки під час розгляду законопроєкту №10449 про мобілізацію відхилив усі правки на цю тему.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) за підсумками зустрічі з головою економічного комітету ВР - автором моделі економічного бронювання.

"Розробка концепції моделі економічного бронювання відбувається паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб, найбільше - в енергетиці, агропромисловому секторі, промисловості, виробництві та транспорті.

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"Водночас найбільше мобілізаційне навантаження несе саме білий бізнес, який працевлаштовує людей офіційно. Наразі близько 2,7 млн чоловіків у віці 25-60 років офіційно працевлаштовані, а 600 тисяч - активні ФОПи. Водночас близько 1 млн чоловіків, ймовірно, знаходяться у тіньовому секторі, оскільки інформація про їхнє працевлаштування у держави відсутня", - йдеться у повідомленні.

Модель економічного бронювання передбачає, що бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників. Умова бронювання - відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати плюс фіксована ставка у розмірі 20 000 грн/місяць.

Для ФОП діятиме додаткова вимога - подання довідки про наявність обороту на суму, не менше ніж вартість трьох місяців бронювання для підтвердження реальної активності.

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При цьому стратегічні підприємства залишаються під дією постанови №76 про бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Як відбуватиметься бронювання?

Сплата збору: Підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі, надає квитанцію про сплату збору, у випадку ФОП - довідку про рух коштів.

Верифікація: Податкові органи в онлайн режимі підтверджують відсутність заборгованості, відбувається онлайн-перевірка особи заброньованого. Людина отримує жовтий QR код, що підтверджує процедуру бронювання. Протягом 60 днів необхідно оновити власні дані в ЦНАП для валідації бронювання.

Оновлення даних: Заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює дані та валідує бронювання. Кожен заброньований отримує зелений QR код, що підтверджуватиме його бронювання.

"Модель поширюється на всіх найманих працівників та ФОП, втім не поширюватиметься на дефіцитні ВОС. За цією моделлю, компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати. Водночас економічна бронь не дає дозвіл на виїзд. Для ФОП діє додаткова вимога - подання довідки про наявність обороту на суму, не менше вартості 3 місяців бронювання для підтвердження реальної активності", - додали в ЄБА.

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Нагадуємо:

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що влада буде враховувати побажання представників бізнесу у питанні бронювання у новому законі про мобілізацію.

У січні повідомлялось, що Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачатиме новий підхід до бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, пропонується ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Раніше повідомлялось, що Офіс президента, Кабінет Міністрів та народні депутати розглядають оновлення механізму мобілізації, яке полягатиме в бронюванні військовозобов’язаних, які сплачують певну суму податків.

На початку березня стало відомо, що Кабінет Міністрів України напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Економічна правда