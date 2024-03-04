Шмыгаль анонсировал новый подход к бронированию: будет учитывать зарплаты и налоги

Кабинет Министров Украины нарабатывает более справедливые подходы к бронированию военнообязанных с учетом уровня заработных плат, налоговой нагрузки и влияния на экономику.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

"Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией - все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно. И влияние предприятия или отрасли на экономику - вот это рамки будущей системы бронирования, над которой мы работаем", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По состоянию на март 2024 года в Украине бронь от мобилизации имеют около 700 тысяч человек.

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Премьер подчеркнул, что, по подсчетам Кабмина, соотношение работников и военных для обеспечения последних должно быть восемь к одному, и, исходя из этих параметров, правительство разрабатывает справедливые параметры бронирования.

"Критические для экономики предприятия сохранят приоритет в бронировании, но дополнительные возможности получат предприятия, которые наполняют государственный бюджет... Например, налоговая нагрузка выше среднего по отрасли. Такого официального показателя нет, но Налоговая его предоставляет", - рассказал Шмыгаль о будущем подходе.

В то же время правительство хочет усовершенствовать этот механизм, сделать подход более практичным и справедливым.

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В частности, в Кабмине считают, что к предприятиям, которые должны участвовать в механизме бронирования, следует причислять и предприятия, которые наполняют госбюджет и соответственно позволяют финансировать силы безопасности обороны в полном объеме.

"Мы смотрим, работаем над тем, как эти вещи ввести в законодательную плоскость. То есть уплата налогов, официальная зарплата должна быть средней или выше средней по отрасли", - пояснил премьер.

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Напоминаем:

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что власть будет учитывать пожелания представителей бизнеса в вопросе бронирования в новом законе о мобилизации.

В январе сообщалось, что Верховная Рада готовит законопроект, который будет предусматривать новый подход к бронированию военнообязанных. В частности, предлагается ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников.

Ранее сообщалось, что Офис президента, Кабинет Министров и народные депутаты рассматривают обновление механизма мобилизации, которое будет заключаться в бронировании военнообязанных, которые платят определенную сумму налогов.