Правительство создало штаб подготовки к следующему отопительному сезону

Кабинет министров 8 мая создал Штаб подготовки к следующему отопительному сезону: в его состав войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты и представители общин.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, штаб будет координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

"Кроме того, будем активнее привлекать помощь от партнеров и работать над решением долгового кризиса в энергетике.

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Сделаем все, чтобы следующей осенью и зимой в домах всех украинцев был свет и тепло, а предприятия имели доступ к электроснабжению", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство также приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, которые остались без света из-за российских атак.

Экономическая правда

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