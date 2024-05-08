Все разделы
Укр / Рус

Правительство создало штаб подготовки к следующему отопительному сезону

Среда, 8 мая 2024, 15:55 - Алексей Павлыш

Кабинет министров 8 мая создал Штаб подготовки к следующему отопительному сезону: в его состав войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты и представители общин.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, штаб будет координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

"Кроме того, будем активнее привлекать помощь от партнеров и работать над решением долгового кризиса в энергетике.

Реклама:

Сделаем все, чтобы следующей осенью и зимой в домах всех украинцев был свет и тепло, а предприятия имели доступ к электроснабжению", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство также приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, которые остались без света из-за российских атак.

Экономическая правда

Реклама:
Шмыгаль Кабмин тепло
Реклама:
Материалы по теме
Больше всего получил госсекретарь: Кабмин обнародовал зарплаты топ-чиновников 6 мая 2024, 11:37
С начала года от международных партнеров поступило около 12 миллиардов долларов 26 апреля 2024, 19:27
Украина получит более полумиллиарда евро для проектов в энергетике и восстановлении жилья 19 апреля 2024, 13:36
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте