Как получить компенсацию за уничтоженное авто

23 лютого 2023 року Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволив запустити державну програму компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок російської збройної агресії житло - "єВідновлення".

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, на сьогодні більше 86 тисяч українців звернулися по допомогу на поточні та капітальні ремонти власних домівок. Здійснено виплати 52,4 тисячам заявників на загальну суму 5,6 млрд грн.

Війна, розв'язана Росією проти України, призвела до значних руйнувань не лише житла українців, об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури. Більш ніж за два роки повномасштабної війни було знищено або пошкоджено багато автомобілів, що належать українським громадянам і підприємствам.

За оцінками Київської школи економіки, станом на січень 2024 року, було пошкоджено чи знищено 211 700 легкових авто, а прямі втрати від знищення транспортних засобів становлять 3,1 млрд дол. Така ситуація не лише завдає економічної шкоди, але й ускладнює переміщення людей та доставку гуманітарної допомоги.

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Не зважаючи на це, українці досі не мають можливості отримати компенсацію за власні авто, що були втрачені через російську агресію.

Для відновлення правової справедливості я зареєстрував законопроєкт №11147, який визначає правові та організаційні засади надання державою компенсації за пошкодження та знищення автомобілів внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених російською агресією.

Проєкт закону передбачає, що фізичні та юридичні особи, їхні спадкоємці та правонаступники зможуть отримати компенсації за пошкоджені та знищені автобуси, вантажні та легкові авто, причіпи, напівпричіпи.

Власники таких транспортних засобів зможуть подати свої заяви щодо компенсації до спеціальних комісій, які мають бути створені у територіальних громадах. Такі комісії повинні консультувати заявників стосовно переліку документів, що необхідні для подачі заяви, оцінювати розмір компенсації та приймати відповідні рішення. Розмір компенсації визначатиметься в кожному випадку окремо, виходячи із підсумків експертної оцінки.

Передбачається, що деякі заяви на компенсацію розглядатимуться першочергово. Так, пріоритетне право на отримання виплат повинні мати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, мобілізовані військовослужбовці, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю I та II груп.

Заяву про надання компенсації можна буде подавати до відповідних комісій під час дії воєнного стану та протягом трьох років з дня його припинення.

Законопроєкт також передбачає, що джерелами фінансування виплат за пошкоджені та знищені автомобільні транспортні засоби мають стати "Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації", міжнародна фінансова допомога, репарацій від РФ або інші джерела, не заборонені українським законодавством.

Механізм компенсації за знищені та пошкоджені автомобілі є критично важливим для підтримки українських громадян та бізнесу, а також для загального економічного відновлення країни. Вона дозволить громадянам придбати нові транспортні засоби та відновити особисту мобільність, що є важливим для доступу до роботи, освіти та інших соціальних послуг.

Для бізнесу, особливо для малого та середнього, транспортні засоби є життєво необхідними для здійснення операцій, доставки товарів та послуг. Компенсація допоможе відновити комерційну діяльність таких підприємств, сприяючи їх зростанню та створенню робочих місць.

Впровадження механізмів компенсації за пошкоджені та знищені автомобільні транспортні засоби є важливим кроком у відновленні країни після війни. Це не лише допоможе Україні швидше повернутися до нормального життя, але й стане символом справедливості, непохитності та відновлення нашої держави.