Raiffeisen после давления США отказался от сделки с Дерипаской

reuters

Австрийский Raiffeisen Bank International после давления со стороны Вашингтона, который требовал отменить сделку, отказался от планов выкупить за 1,5 млрд евро замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag.

Об этом пишет Reuters.

"Срыв сделки стал очередной неудачей для крупнейшего западного банка в России, который уже подвергся критике за свои связи с Москвой.

Это заявление банк сделал после недель давления на него из-за его плана покупки доли в строительной группе Strabag, связанной с Дерипаской, с целью разблокирования банковских средств, которые сейчас заморожены в России", - пишет агентство.

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"Во время недавних обменов мнениями с соответствующими органами RBI не смог достичь необходимого комфорта для того, чтобы продолжить предложенную транзакцию", - заявил банк в среду.

План "попал под огонь" Министерства финансов США, поскольку Дерипаска находится под санкциями, что усиливает напряженность в отношениях между Вашингтоном и RBI, который уже находится под пристальным вниманием американского агентства по контролю за соблюдением санкций OFAC, рассказали источники Reuters.

Некоторые австрийские чиновники также непублично предостерегали банк от сделки, считая, что она может быть объявлена нарушением санкций, отметили собеседники агентства.

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Raiffeisen хотел купить долю в венской компании Strabag у компании, которую строительная группа признала подконтрольной Дерипаске.

Дерипаска отрицает любые текущие связи со Strabag и называет западные санкции против него ложными и основанными на ложной информации. Американские чиновники, однако, подозревали, что он получит выгоду от продажи, говорят источники Reuters.

Strabag - одна из крупнейших строительных компаний Европы, которая построила Олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и роскошные апартаменты в Москве.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank international AG планирует через сложные транзакции вывести часть активов из России, что приведет к выгоде для российского олигарха Олега Дерипаски.

Позже стало известно, что США давят на Raiffeisen Bank International, чтобы тот отказался от планов выкупить за 1,5 млрд евро замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag.

Австрийские власти также призвали Raiffeisen Bank International (РБИ) отказаться от сделки, связанной с Олегом Дерипаской, опасаясь негативной реакции со стороны Соединенных Штатов.

Raiffeisen Bank заявлял, что сделка, связанная с Дерипаской, проходит тщательную оценку рисков.

Экономическая правда