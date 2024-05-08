60% украинских стартапов, которые хотят релоцироваться, выбирают Польшу - министр цифровизации Польши

Согласно данным польского правительства почти 60% стартапов, которые хотят уехать из Украины, планируют релоцироваться в Польшу.

Об этом в интервью ЭП рассказал вице-премьер-министр - министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Так, по исследованию польского правительства, около 50% стартапов, которые покинули Украину и релоцировались в Польшу, хотят вернуться. Кроме того, почти 60% стартапов, которые хотят уехать из Украины, планируют релоцироваться именно в Польшу.

Многие украинские разработчики находят работу в польских стартапах, что способствует развитию последних. Это положительно влияет на экономику соседнего государства. Сотрудничество специалистов создает "синергию", которая делает ІТ-сектор Польши сильнее.

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Вместе с тем, украинцы, которые хотят начать собственное дело, имеют такие же возможности, как и поляки. Они могут подаваться на любое финансирование, как и местные специалисты.

В Польше есть много стартапов, основанных или релоцированных украинцами, которые создают экосистему, которая дает толчок экономике. Правительство не мешает этому процессу, ведь такие проекты развивают местный рынок и создают рабочие места.

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Экономическая правда.