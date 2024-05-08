Послы стран ЕС поддержали план для Ukraine Facility

Послы-стран членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Еврокомиссией.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что теперь имплементационное решение для утверждения Плана должно быть принято на заседании Совета ЕС, которое состоится 14 мая. В ближайшее время также ожидается подписание соответствующих документов между Украиной и ЕС для полноценного запуска программы.

"Уже сейчас Украина демонстрирует прогресс в достижении определенных в Плане реформ - мы выполнили 12 индикаторов из 36, предусмотренных в 2024 году. Выполнение пяти индикаторов первого квартала позволило получить 6 млрд евро финансовой поддержки в марте и апреле.

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И наша заблаговременная работа над реализацией Плана и устойчивый курс положительных государственных изменений позволит привлечь еще 10 млрд евро поддержки в этом году", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

По предварительному расчету, в 2024 году Украина должна получить 16 млрд евро, в 2025 году - 12,5 млрд евро, в 2026 году - 7,25 млрд евро, 1,2 млрд евро в 2027 году, а также 1,32 млрд евро в январе 2028 года за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года.

Напомним:

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В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

В апреле Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

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Экономическая правда