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УЗ восстановила пути в Херсоне, поврежденные в результате утреннего обстрела РФ

Среда, 8 мая 2024, 16:41 - Алексей Павлыш

"Укрзализныця" заявила, что железнодорожники завершили ремонт поврежденного в результате утреннего обстрела пути на станции Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Завтрашние рейсы - по расписанию", - уточнили в госкомпании.

Напомним:

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Россияне утром, 8 мая, обстреляли вокзал в Херсоне, движение поезда №121/122 "Киев - Херсон - Киев" было временно ограничено до Николаева.

Экономическая правда

Укрзализныця Херсон война
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