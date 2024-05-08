УЗ восстановила пути в Херсоне, поврежденные в результате утреннего обстрела РФ
Среда, 8 мая 2024, 16:41 -
"Укрзализныця" заявила, что железнодорожники завершили ремонт поврежденного в результате утреннего обстрела пути на станции Херсон.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
"Завтрашние рейсы - по расписанию", - уточнили в госкомпании.
Напомним:
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Россияне утром, 8 мая, обстреляли вокзал в Херсоне, движение поезда №121/122 "Киев - Херсон - Киев" было временно ограничено до Николаева.
Экономическая правда
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