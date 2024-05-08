Компенсация по "єВідновленню": Шуляк рассказала об основной причине отказа

Одна из основных причин, почему украинцам отказывают в компенсации по программе "єВідновленню", – уничтоженное жилье не было внесено в Государственный реестр прав.

Об этом ЭП сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

"Мы видим, что сейчас выдается более 1 тыс жилищных сертификатов в месяц. За этот же период сумма компенсаций, выдаваемых гражданам, чье жилье уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, растет в среднем на 1 млрд гривен. Более того, мы видим, что украинцы в среднем тратят на приобретение нового жилья более 1 млрд гривен за тридцать дней", – отметила Шуляк

По ее словам, на новые дома, приобретенные с помощью программы, украинцы в течение месяца потратили более 1 млрд гривен, при этом отказали в компенсации за уничтоженное жилье только 443 заявителям. Общее количество отказов постепенно уменьшается.

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"В период с 7 апреля по 8 мая на компенсацию за уничтоженное жилье направилась 1651 семья. И отказано только 26% из них. При этом, например, процент отказов по состоянию на 3 марта составил 34%", – пояснила Шуляк.

В перечне основных причин отказа – случаи, когда жилье не зарегистрировано в Государственном реестре прав. Именно поэтому, отметила глава партии "Слуга Народа", все правоучредительные документы, право собственности на квартиру, на дом нужно обязательно взять, пойти к нотариусу, ЦПАУ или к государственному регистратору и проверить, внесены ли данные в такой Реестр – поскольку он начал работать только с 2013 года, очень много недвижимости туда до сих пор не внесено.

"Мы понимаем, что часть людей еще доносит данные, кто-то пытается восстановить правоучредительные документы, потому что у многих они либо сгорели, либо вообще были утеряны. Поэтому важно, чтобы у ГРРП была соответствующая запись. Если ее нет, получить право на компенсацию человек может только через суд. Но как показывает судебная практика – это тоже не больно и не страшно, поскольку суды обычно выносят такие решения в пользу истцов", – подчеркнула Шуляк.

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Глава партии добавила, что какие-то работы программы постоянно улучшаются, в частности, благодаря новым обновлениям. Так, например, с конца 2023 года украинцы могут подавать заявления на получение денежной компенсации не только через приложение "Дыя", но и через Центры предоставления административных услуг и нотариусов.

Напомним:

Сумма жилищных сертификатов, которые выдали украинцам в качестве компенсации за разрушенное жилье, превысила 10 млрд гривен. Почти половину этих средств граждане уже потратили, приобретя новое жилье.