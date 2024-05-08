"Укрэнерго" вечером ограничит энергоснабжение промышленности и бизнеса

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Подчеркивается, что объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами. Причина ограничений - дефицит электроэнергии, вызванный массированной ракетно-дроновой атакой россиян на энергетические объекты.

При этом если вечером потребление продолжит расти, "Укрэнерго" будет вынуждено прибегнуть к крайней мере сбалансирования энергосистемы - применить аварийные отключения для бытовых потребителей по всей Украине, подчеркнули в госкомпании.

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Чтобы этого избежать, в "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию с 18:00 по 23:00.

"Бытовые потребители: не включайте все мощные электроприборы одновременно, перенесите стирку на ночь, выключайте свет в пустых помещениях.

Бизнес и промышленность: уменьшите освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, пересмотрите производственные процессы, максимально привлекайте импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", - призвали в компании.

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Напомним:

Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. В вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.

Сообщалось, что вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям.

Экономическая правда