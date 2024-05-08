Около 40% урожая зерновых избегает налогообложения, Украина теряет миллиарды - The Economist

Война РФ против Украины побуждает фермеров "оптимизировать" налогообложение зерна, из-за чего около 40% урожая зерновых избегает его. За последние два года из-за махинаций Украина недополучила около 3 миллиардов долларов поступлений.

Об этом пишет The Economist.

Заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Качка отмечает, что нарушение логистических цепей из-за российских обстрелов создали для фермеров условия для "оптимизации" налогов.

Уменьшение внутреннего рынка из-за выезда около 6,5 миллионов украинцев (15% довоенного населения) и мобилизации работников сельского хозяйства в армию также способствуют уклонению от уплаты налогов. По оценкам Тараса Качки, сейчас около 40% урожая зерновых избегает налогообложения.

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Как происходят махинации с "черным зерном":

Мелкие сделки: Часть махинаций происходит напрямую - около 10% уклонения от налогов осуществляется через бартер и наличные расчеты, что позволяет скрыть доход от налоговой.

Часть махинаций происходит напрямую - около 10% уклонения от налогов осуществляется через бартер и наличные расчеты, что позволяет скрыть доход от налоговой. Мины и неразорвавшиеся снаряды как повод: Поскольку загрязненные взрывчаткой земли невозможно обрабатывать, некоторые фермеры с безопасных полей могут не декларировать урожай прикрываясь этим предлогом.

Поскольку загрязненные взрывчаткой земли невозможно обрабатывать, некоторые фермеры с безопасных полей могут не декларировать урожай прикрываясь этим предлогом. Экспорт зерна: Фермеры могут фальсифицировать документы, чтобы выдать свое зерно за налогооблагаемое, или занижать доходы при продаже за границу. Вырученные средства хранят в иностранном банке. Иногда зерно продают за бесценок связанной или подставной компании (в Турции или Румынии). Средства от такой продажи возвращаются в Украину, но доходы от следующей продажи по более высокой цене уже остаются за рубежом.

Фермеры могут фальсифицировать документы, чтобы выдать свое зерно за налогооблагаемое, или занижать доходы при продаже за границу. Вырученные средства хранят в иностранном банке. Иногда зерно продают за бесценок связанной или подставной компании (в Турции или Румынии). Средства от такой продажи возвращаются в Украину, но доходы от следующей продажи по более высокой цене уже остаются за рубежом. Посредники и фиктивные компании: Посредники помогают в таких схемах за процент от прибыли (около 2%). Создаются фирмы для удержания средств за рубежом, которые затем закрываются до наступления срока репатриации валюты.

Так, за последние два года через "черное зерно" из страны было выведено более 3 млрд долларов, а по другим оценкам, эта цифра может быть еще больше. За предыдущие восемь лет общая сумма, вероятно, составляла 4 млрд долларов.

Для борьбы с "черным зерном" БЭБ анализирует данные, чтобы выявить подозрительные поставки, и улучшает обмен информацией между следователями и таможней. Также правительство ослабляет валютный контроль, в частности, улучшая официальный курс обмена, чтобы уменьшить привлекательность вывода средств за границу.

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Налоговые поступления уже начали расти, но до окончательной победы над "черным зерном" еще далеко.

Экономическая правда.