Доходы 300 нардепов в 2023 году увеличились: кто получил больше всего

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В прошлом году 298 депутатов увеличили свои доходы по сравнению с 2022 годом. При этом средняя зарплата нардепов в 2023 году увеличилась на 36%.

Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков R&D центра YouControl

Совокупный доход действующих нардепов, декларации которых есть в открытом доступе за 2022-2023 гг., составил более 7 млрд грн. Так, 42% от суммы составляют доходы депутатов "Европейской Солидарности", 18% - "Слуги Народа", 12% - "Партии "За будущее", 6% - "Довиры", 5% - доходы внефракционных нардепов. Доходы других политсил составляют чуть более 10% от общей суммы.

"В 2023 году 298 народных избранников получили больше дохода чем в 2022 году, уменьшились доходы только у 89 парламентариев", - говорится в исследовании.

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При этом у 159 депутатов заработная плата составляет 50% и выше от общей суммы дохода. В 2022 году большую часть доходов зарплата составляла у 270 депутатов.

Данные деклараций также свидетельствуют о повышении уровня заработной платы нардепов, среднегодовой показатель в 2023 году увеличился на 36%: средняя годовая зарплата политиков в 2023 году составила почти 638 тыс. грн по сравнению с 468 тыс. грн в 2022 году.

Наибольшие суммы заработной платы за 2023 год получили члены фракции "Слуги народа" Руслан Стефанчук - 949 тыс. грн и Александр Мережко - 843 тыс. грн.

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Всего во фракции "Слуга народа" наибольший доход в 2023 году задекларировала Ирина Кормышкина - 123,5 млн грн. При этом основной доход получен не депутатом, а ее мужем Юрием Кормышкиным, который является владельцем финансово-промышленной группы "Южная Аграрно-Экспортная Компания".

Размер совокупного дохода члена фракции "Батькивщина" Андрея Пузийчука с ФПГ "Фундамент" в 2023 году увеличился более чем в 200 раз в результате получения дохода его жены Юлии Пузийчук.

Общий доход депутатов "Европейской Солидарности" за 2022-2023 гг. составляет чуть более 3 млрд грн. Более 95%, то есть 2,9 млрд грн от этой суммы, приходится на доход Петра Порошенко.

Во фракции "Голос" наибольшие доходы получили Ярослав Рущишин - 9,8 млн грн, Галина Васильченко - 8,9 млн грн и Юлия Клименко - 6,6 млн грн.

Среди представителей депутатской группы "Партия "За будущее" наибольший доход в 2023 году задекларировал совладелец финансово-промышленной группы "Континиум" Степан Ивахив - 236 млн грн.

Самым богатым в группе "Довира" оказался депутат Борис Приходько, доход которого за 2023 год составил 227,9 млн грн.

Самый большой задекларированный доход в 2023 году среди нардепов группы "Восстановление Украины" получил Игорь Кисилев - более 38 млн грн.

В депутатской группе "Платформа за жизнь и мир" наибольший доход получил бывший соратник Медведчука Юрий Бойко - 54 млн грн, 28 млн грн из них получила его жена Вера, как подарок в денежной форме от сына Анатолия Бойко.

Среди внефракционных депутатов наибольший доход указала в декларации Елена Кондратюк - почти 85 млн грн.

Напомним:

Кабинет Министров обнародовал данные о заработных платах премьера и вице-премьеров за апрель 2024 года.