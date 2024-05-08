Россия пытается добраться до данных о военной поддержке Украины - польский министр

Учитывая ключевую роль Польши как хаба по поставкам оружия для Украины, Россия с помощью кибератак пытается получить доступ к информации об объемах военной помощи.

Об этом в интервью ЭП рассказал вице-премьер-министр - министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Так, количество российских кибератак на польскую инфраструктуру ежегодно удваивается, что заставляет польское правительство создавать "кибернетический щит".

В частности, польские специалисты постоянно фиксируют попытки россиян поразить критическую инфраструктуру, в частности системы водоснабжения, сектора здравоохранения и финансов. Наблюдаются атаки на правительственные ресурсы и органы местной власти.

Реклама:

Поскольку Польша является важным хабом по поставкам оружия для Украины, Россия пытается получить доступ к данным об этой помощи. Под особой кибернетической защитой находится логистический хаб в Ряшеве, расположенный недалеко от украинской границы.

Также читайте: "Каждый второй украинский стартап, переехавший в Польшу, хочет вернуться". Министр цифровизации Польши

Напомним:

Реклама:

Суд Соединенных Штатов приговорил гражданина Украины к 13 годам и семи месяцам заключения и обязал выплатить более 16 млн долларов компенсации за участие в проведении более 2500 кибератак и вымогательстве более 700 млн долларов.

Украинская хакерская группировка Blackjack, которая вероятно связана с СБУ, взломала московский интернет-провайдер "М9ком" и удалила данные.

Накануне украинская хакерская группировка Kiborg выложила в открытый доступ полную клиентскую базу российского "Альфа-Банка".