Послы ЕС сделали последний шаг к предоставлению Украине средств от замороженных активов РФ

Постоянные представители стран-членов Евросоюза 8 мая одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине, что является последним шагом для введения в действие этого механизма.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское председательство в Совете ЕС

Детали: На заседании в среду послы ЕС согласовали в принципе "меры по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных активов России".

"Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии", – добавили в бельгийском председательстве.

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Решение постпредов еще должен финализировать Совет Европейского Союза.

Что предшествовало: В феврале ЕС согласовал другой важный этап в своем плане по использованию замороженных активов России, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используют для покрытия стоимости оружия для Украины.

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Больше о плане Брюсселя читайте в статье Медленная разморозка: какие последствия будет иметь решение ЕС по арестованным российским активам.

Украинская правда