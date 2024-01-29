У "Слузі народу" заявили, що врахують побажання бізнесу в питанні бронювання

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що влада буде враховувати побажання представників бізнесу у питанні бронювання у новому законі про мобілізацію.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

За її словами, на сьогодні є велика кількість спеціальностей, працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність. Тому питання мобілізації та справедливого бронювання співробітників було одним з ключових під час засідання Української Ради бізнесу, яка об’єднує 119 бізнес-асоціацій, що працюють у різних напрямах вітчизняної економіки.

"Коли законопроєкт щодо мобілізації знову зайде на розгляд Верховної Ради, для народних депутатів важливо буде оцінити, яким чином прописані процедури, що пов’язані з бронюванням. Нині чинна процедура потребує певного вдосконалення.

Реклама:

Думаю, представники бізнесу будуть почуті, аби був знайдений баланс між необхідністю захищати нашу державу та забезпечувати економічне зростання країни", – зазначила Шуляк.

Вона нагадала, що гроші на фінансування сектору безпеки та оборони надходить від українського бізнесу за рахунок сплати податків, а не міжнародних партнерів, а тому такий бізнес "жодним чином не повинен відчувати утисків".

Нагадуємо:

Реклама:

Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачатиме новий підхід до бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, пропонується ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Раніше повідомлялось, що Офіс президента, Кабінет Міністрів та народні депутати розглядають оновлення механізму мобілізації, яке полягатиме в бронюванні військовозобов’язаних, які сплачують певну суму податків.