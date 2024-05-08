Государство приобрело более 10 тысяч беспилотников на миллиард гривен через Prozorro Market

С начала полномасштабной войны государство закупило через электронный каталог Prozorro Market 10,5 тыс дронов для нужд Сил обороны. Речь идет о дронах FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom.

Об этом сообщили Укринформу в государственном учреждении "Профессиональные закупки".

"Общая стоимость беспилотников, приобретенных через Prozorro Market, составляет 1 млрд грн. При этом благодаря высокому уровню конкуренции на закупках дронов удалось сэкономить 65 млн грн", – отметили в госучреждении.

Там подчеркивают, что купить беспилотный аппарат через Prozorro Market за бюджетные средства так же просто и быстро, как любой другой товар. Заказчик объявляет запросы предложения, поставщики предлагают свои цены. Далее система автоматически выбирает из квалифицированных поставщиков того, кто предложил самую низкую стоимость. И наконец – подписание соглашения и поставки БпЛА.

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Чаще всего беспилотники в Prozorro Market покупают объединенные территориальные общины, а затем передают их военным частям. В общей сложности дроны с использованием этого инструмента приобрели уже более 180 заказчиков.

"Категория дронов является одной из самых приоритетных для команды Профессиональных закупок, ведь мы понимаем, насколько они нужны на фронте. Е-каталог Prozorro Market позволяет покупать БПЛА гораздо быстрее, чем через открытые торги. А благодаря широкому ассортименту и высокой конкуренции заказчики экономят деньги", – объясняет руководитель ГУ "Профессиональные закупки" Евгений Якубовский.

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Экономическая правда