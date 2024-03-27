Бронирование военнообязанных с высокой зарплатой было отклонено

Правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом в комментарии LIGA.net рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин.

По словам Копытина, были отдельные предложения по бронированию лиц, которые получают определенную зарплату и платят налоги, но они были отклонены "даже без обсуждения".

"Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких поправок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо", - подчеркнул нардеп.

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Копытин отметил, что в комитете происходит предварительное рассмотрение.

"Возможно, в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих поправок смогут инициировать их учет", - добавил он.

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Напоминаем:

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что власть будет учитывать пожелания представителей бизнеса в вопросе бронирования в новом законе о мобилизации.

В январе сообщалось, что Верховная Рада готовит законопроект, который будет предусматривать новый подход к бронированию военнообязанных. В частности, предлагается ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников.

Ранее сообщалось, что Офис президента, Кабинет Министров и народные депутаты рассматривают обновление механизма мобилизации, которое будет заключаться в бронировании военнообязанных, которые платят определенную сумму налогов.

В начале марта стало известно, что Кабинет Министров Украины нарабатывает более справедливые подходы к бронированию военнообязанных с учетом уровня заработных плат, налоговой нагрузки и влияния на экономику.