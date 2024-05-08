Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают вас присоединиться к обзору экономики в апреле со специальной темой: "Как трансформируется экономика Харькова? Опыт прифронтового города".

Харьков - самый большой прифронтовой город в Украине, который продолжает жить и работать, несмотря на постоянные обстрелы российской армии. На примере Харькова мы рассмотрим, что происходит с экономикой крупных прифронтовых городов, их бюджетами и человеческим капиталом.

Совместно с харьковскими предпринимателями и представителями местной власти обсудим настроения бизнеса, и пути улучшения положения Харькова сейчас.

Традиционно экономисты осмотрят изменения в экономике страны за апрель. Отчеты за предыдущие месяцы доступны на сайте ЦЭС. А визуализация данных - в Трекере экономики во время войны.

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Мероприятие состоится 14 мая 17:00 на платформе Zoom. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Расписание события:

17:00 - 17:05 Вступительное слово, Гарри Полушкин, проектный менеджер GET в Украине;

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17:05 - 17:30 Обзор украинской экономики в апреле, команда ЦЭС;

17:30 - 18:30 Обсуждение специальной темы. Приглашенные участники:

Надежда Бегун, заместитель министра экономики Украины;



заместитель министра экономики Украины; Евгений Иванов, заместитель начальника Харьковской областной военной администрации;



заместитель начальника Харьковской областной военной администрации; Татьяна Гавриш, почетный консул Федеративной Республики Германия в Харькове;



почетный консул Федеративной Республики Германия в Харькове; Игорь Гуменный, президент UBC Group;



президент UBC Group; Ольга Шаповал, исполнительный директор Kharkiv IT Cluster.

Модератор: Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС.

Событие будет проходить на украинском языке с параллельным переводом на английский.

Медиапартнер - Экономическая правда.