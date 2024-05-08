Как трансформируется экономика Харькова: опыт прифронтового города
Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают вас присоединиться к обзору экономики в апреле со специальной темой: "Как трансформируется экономика Харькова? Опыт прифронтового города".
Харьков - самый большой прифронтовой город в Украине, который продолжает жить и работать, несмотря на постоянные обстрелы российской армии. На примере Харькова мы рассмотрим, что происходит с экономикой крупных прифронтовых городов, их бюджетами и человеческим капиталом.
Совместно с харьковскими предпринимателями и представителями местной власти обсудим настроения бизнеса, и пути улучшения положения Харькова сейчас.
Традиционно экономисты осмотрят изменения в экономике страны за апрель. Отчеты за предыдущие месяцы доступны на сайте ЦЭС. А визуализация данных - в Трекере экономики во время войны.
Мероприятие состоится 14 мая 17:00 на платформе Zoom. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Расписание события:
17:00 - 17:05 Вступительное слово, Гарри Полушкин, проектный менеджер GET в Украине;
17:05 - 17:30 Обзор украинской экономики в апреле, команда ЦЭС;
17:30 - 18:30 Обсуждение специальной темы. Приглашенные участники:
- Надежда Бегун, заместитель министра экономики Украины;
- Евгений Иванов, заместитель начальника Харьковской областной военной администрации;
- Татьяна Гавриш, почетный консул Федеративной Республики Германия в Харькове;
- Игорь Гуменный, президент UBC Group;
- Ольга Шаповал, исполнительный директор Kharkiv IT Cluster.
Модератор: Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС.
Событие будет проходить на украинском языке с параллельным переводом на английский.
Медиапартнер - Экономическая правда.