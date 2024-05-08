НКРЭКП упростила присоединение генерирующих установок к электросетям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила присоединение генерирующих установок к электрическим сетям.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 8 мая, передает Укринформ.

В частности, оператор системы распределения должен присоединить установки, по которым есть справка от военной администрации о срочном присоединении – в течение двух дней с даты реализации технических условий и после подписания сторонами акта предоставления услуги по присоединению. Для присоединения будет предоставляться приоритет существующей энергетической инфраструктуре.

В то же время, если потребитель хочет подключить к сети ветровую или солнечную установку, он должен установить и установки хранения энергии определенной мощности и емкости.

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Установки для автономного (резервного) питания, не работающие параллельно с объединенной энергосистемой Украины, разрешается устанавливать без получения услуги по присоединению.

Упрощенные правила будут действовать до 1 января 2025 года.

Напомним:

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Ранее НКРЭКУ утвердила ряд изменений, которые повысят привлекательность украинских газохранилищ для иностранных клиентов.