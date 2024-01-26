У Раді готують новий підхід до бронювання: буде додаткова ставка до військового збору

Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачатиме новий підхід до бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, пропонується ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Про це йдеться у статті Forbes.

Зазначається, що головна відмінність нового підходу до бронювання від раніше запропонованої Офісом президента полягає у відмові від привʼязки до розміру заробітної плати та відрахувань ПДФО чи ЄСВ.

Депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади. Головна умова – компанія має працювати в "білу" та сплачувати податки до бюджету.

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"Встановлення будь-яких критеріїв (відносно заробітної плати – ред.) буде сприймається суспільством, як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати", – пояснив зміну концепції голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.

Як пояснив депутат, ідея законопроєкту – дати можливість бронювати важливий персонал всім підприємствам, а не лише тим, які Кабмін визначив критично важливими. До прикладу, СТО, які у тому числі ремонтують машини для військових, теж повинні мати можливість забронювати співробітників.

Так, у Раді пропонують ввести додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника. Варіант, який розглядається зараз – до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

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Наталуха пояснив, що привʼязка до військово збору забезпечить швидке адміністрування податку і закріпить надходження коштів виключно на потреби військових.

Крім цього, працівники мають бути офіційно оформлені, а у компанії не повинно бути заборгованості по сплаті податків. Таким чином можна буде бронювати до 50% від військовозобовʼязаних працівників.

Запропонований механізм бронювання допоможе уникнути підвищення податків, адже зазначені кошти бізнес добровільно спрямовуватиме на потреби військових. також автори ініціативи вважають, що новий механізм виведе з тіні частину компаній, які будуть офіційно сплачувати податки та спонукати бізнес відмовитися від використання схеми з ФОП для оптимізації оподаткування.

У чорновику документа вказується, що мінімум 3,4 млн чоловіків мають невстановлений статус для економіки України: не працевлаштовані, не перебувають у силах оборони, не перебувають за кордоном та не мають інвалідності.

Фіксована ставка за бронювання, за різними сценаріями, може принести від 18 млрд грн до 155 млрд грн на рік.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Офіс президента, Кабінет Міністрів та народні депутати розглядають оновлення механізму мобілізації, яке полягатиме в бронюванні військовозобов’язаних, які сплачують певну суму податків.