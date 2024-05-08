Microsoft откроет в американском Висконсине дата-центр за $3,3 миллиарда

Microsoft откроет высокотехнологичный дата-центр за 3,3 млрд долл в штате Висконсин - на том самом месте, где собиралась построить завод стоимостью 10 млрд долл тайваньская Foxconn.

Об этом во время своей поездки в Висконсин в среду объявит президент США Джо Байден, пишет Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

"Объект Microsoft в округе Расин на юго-востоке Висконсина будет построен на той же земле, где тайваньский производитель электроники Foxconn планировал построить завод стоимостью 10 миллиардов долларов, который бывший президент Дональд Трамп когда-то назвал „восьмым чудом света", прежде чем Foxconn резко сократил свои планы", - пишет агентство.

Планы Microsoft со временем приведут к созданию 2 300 рабочих мест на строительстве и около 2 тысяч постоянных рабочих мест, заявил Белый дом.

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По словам Белого дома, с момента вступления Байдена в должность в Расине было добавлено почти т4 тыс рабочих мест, тогда как около 1 тыс рабочих мест в производстве было потеряно во времена администрации Трампа.

Microsoft будет сотрудничать с Техническим колледжем Gateway, чтобы подготовить 1 тысячу сотрудников для центров обработки данных и других ролей к 2030 году, а также будет работать над подготовкой 1 тысячи бизнес-лидеров для внедрения ИИ в свою деятельность, добавил Белый дом.

"Вместе эти инвестиции позволят промышленному центру занять лидирующие позиции в отраслях будущего", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Байден также использует свою четвертую в этом году поездку в Висконсин - один из семи колеблющихся штатов, которые имеют решающее значение для его переизбрания в 2024 году - для встречи с волонтерами из темнокожей общины Расина.

Байден стремится укрепить поддержку среди темнокожих избирателей накануне президентских выборов 5 ноября, пишет агентство.

Экономическая правда