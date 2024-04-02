Кабмин выделил 3,5 миллиарда на обустройство укрытий в школах и больницах
Кабинет министров принял решение направить в общины 3,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах и больницах.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
По его словам, за средства, направленные громадам в рамках государственной субвенции, уже обустроено 235 укрытий в школах.
"В этом году выделяем еще 2,5 млрд грн. Таким образом планируем создать безопасные условия для офлайн-обучения ориентировочно для 300 тыс учеников.
Кроме того, 1 млрд грн правительство предусмотрело на обустройство укрытий в больницах. Наша цель - гарантировать доступность, безопасность и эффективность медицинских услуг для всех украинцев", - добавил Шмыгаль.
Напомним:
Сообщалось, что Кабмин выделяет 2,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий и 1,5 млрд грн на развитие Новой украинской школы.
Экономическая правда