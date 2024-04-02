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Кабмин выделил 3,5 миллиарда на обустройство укрытий в школах и больницах

Вторник, 2 апреля 2024, 17:38 - Алексей Павлыш

Кабинет министров принял решение направить в общины 3,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах и больницах.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

По его словам, за средства, направленные громадам в рамках государственной субвенции, уже обустроено 235 укрытий в школах.

"В этом году выделяем еще 2,5 млрд грн. Таким образом планируем создать безопасные условия для офлайн-обучения ориентировочно для 300 тыс учеников.

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Кроме того, 1 млрд грн правительство предусмотрело на обустройство укрытий в больницах. Наша цель - гарантировать доступность, безопасность и эффективность медицинских услуг для всех украинцев", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

Сообщалось, что Кабмин выделяет 2,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий и 1,5 млрд грн на развитие Новой украинской школы.

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Экономическая правда

Кабмин финансы Шмыгаль война образование
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