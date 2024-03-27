Ущерб окружающей среде от атаки РФ на ДнепроГЭС уже достигает 140 миллионов – Минприроды

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Ущерб окружающей среде от атаки россиян по ДнепроГЭС в Запорожье 22 марта оценивают до сих пор ориентировочно в 140 млн грн, но в дальнейшем эта цифра возрастет.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ущерб окружающей среде от попадания вражеских ракет в ДнепроГЭС сейчас рассчитан в 140 млн грн. Ущерб окружающей среде - это не только разрушение, загрязнение воды, а также взрывы, горение, что имеет большое влияние на экосистему. Эта цифра может измениться, но только в сторону увеличения", - сказал Стрелец.

По его словам, Госэкоинспекция и Госводагентство осуществляют усиленный мониторинг состояния воды возле ДнепроГЭС и ниже по течению, а также принимают все меры по ликвидации последствий атаки.

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"Уже сейчас можем говорить, что задача, чтобы загрязненная нефтепродуктами вода не попала в точку отбора ее для населения, выполнена. Рисков нет. Возможно, через несколько дней выйдем на нормальный уровень воды в целом", - добавил министр.

Стрелец также выразил мнение, что повреждения ДнепроГЭСа в результате атаки не повредят пропуску весеннего половодья.

"Я уверен в том, что все сработают слаженно и синхронно, как и в прошлом году", - заверил он.

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По словам министра, с начала большой войны Госэкоинспекция уже зафиксировала более 4 тыс преступлений РФ против окружающей среды, а объем отходов разрушения достиг 600 тыс тонн.

Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.

В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

На Днепровской ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит.

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Экономическая правда