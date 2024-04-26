В полиции Киева рассказали о причинах обысков в "Киевтеплоэнерго"

Полиция Киева заявила, что обыски в КП "Киевтеплоэнерго" были проведены в рамках уголовного производства по факту присвоения и растраты имущества.

Об этом говорится в заявлении полиции.

"Никакого давления правоохранителями на работников предприятия не производилось. Обыски проходили без привлечения спецподразделений, работа предприятия не останавливалась. Все следственные действия происходили в рамках действующего законодательства", - говорится в заявлении.

Отмечается, что следственные действия проводились в связи с имеющейся у следствия информации о причастности должностных лиц предприятия к завладению имуществом путем злоупотребления служебным положением – в частности, из-за значительного завышения ими стоимости закупки товаров.

Реклама:

"В ходе следственных действий полицейские провели изъятие документов, определенных в соответствии с определением суда. Все необходимые документы были найдены и изъяты. Работа предприятия не останавливалась. Информация о результатах расследования будет предоставлена впоследствии", - добавил в полиции.

Напомним:

Сотрудники Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины пришли с обысками на предприятие критической инфраструктуры "Киевтеплоэнерго". Компания заявила о блокировке работы.

Реклама:

Экономическая правда