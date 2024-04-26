Минфин обновил данные о финансировании госбюджета с начала большой войны: кто стал самым большим донором

минфин

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от международных партнеров 85,4 млрд долл для финансирования расходов государственного бюджета.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

С начала 2024 года от партнеров поступило 11,78 млрд долл., а за предыдущие годы – 73,57 млрд долл.

Крупнейшими иностранными донорами в текущем году стали:

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Европейский Союз – 6,48 млрд долл;

Япония – 2,13 млрд долл;

Канада – 1,47 млрд долл;

МВФ – 0,88 млрд долл;

Великобритания – 0,52 млрд долл.

С учетом поступлений от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке, на финансирование госбюджета Украины в 2024 году на 25 апреля привлекли 15,6 млрд долл.

Напомним:

Всего с начала года Украина получила около 12 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия дефицита бюджета.

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