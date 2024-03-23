Из-за повреждения ДнепроГЭС потеряно около 20% мощностей Укргидроэнерго

Из-за повреждения ДнепроГЭС было потеряно 20% регулирующих мощностей Укргидроэнерго. Оценки убытков продолжаются.

Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Сирота сообщил, что ДнепроГЭС не производит электроэнергию и сроки возобновления работы пока неизвестны. При этом он также отметил, что проводятся определенные испытания.

"То, что есть оборудование, которое не будет подлежать восстановлению, а потребует замены - очевидные вещи. Мы понимаем, что это оборудование индивидуального заказа и срок его изготовления достаточно длительный. Но по оборудованию, которое будет подлежать замене и капитальному ремонту мы можем сказать позже", - сообщил гендиректор Укргидроэнерго.

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Напомним:

Ракетная атака на Днепровскую ГЭС стала возможной благодаря отсутствию должной реакции мировой общественности на экологическую катастрофу в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в июне 2023 года. В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

На полную оценку и экспертизу нанесенного ущерба ДнепроГЭС от попаданий российских ракет понадобитсяоколо 3 дней.

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В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, - в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

В результате ракетной атаки 22 марта враг попал по крупнейшей ГЭС Украины.