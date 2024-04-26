Квартиры коллаборанта Сальдо и росолигарха Шелкова в Одессе во второй раз выставили на аукцион

Фонд госимущества повторно выставил на продажу в системе Prozorro.Продажи конфискованных квартир российского олигарха Михаила Шелкова и украинского коллаборанта Владимира Сальдо. Аукционы запланированы на 25 мая.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Квартиры находятся в Одессе в престижном Приморском районе, недалеко от пляжа Аркадия.

Жилье Шелкова расположено в 650 метрах от Черного моря, Сальдо – в 1,2 км", – написал Коваль.

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По его словам, вырученные от реализации санкционного имущества средства идут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Стартовая цена на квартиру Шелкова – 3,7 млн грн, на квартиру Сальдо – 1,9 млн грн (без НДС).

Напомним:

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Запланированные на 17 апреля аукционы по продаже конфискованных квартир российского олигарха Михаила Шелкова и украинского коллаборанта Владимира Сальдо не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Экономическая правда