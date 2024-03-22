По ДнепроГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 серьезно повреждена – "Укргидроэнерго"

Фото: Денис Шмыгаль

В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Об этом заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире Радио Свобода.

По его словам, есть попадание в одну опору, а также разбиты подкрановые балки.

"Придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она (ГЭС-2 – ЭП) работать. И сможет ли, или в ограниченном режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать", – заявил Сирота.

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Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров и патрульная полиция сообщили, что движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

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