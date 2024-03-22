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Несмотря на повреждения, на ДнепроГЭС удалось запустить часть оборудования

Пятница, 22 марта 2024, 16:37 - Артур Крыжный

На Днепровской ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"На ДнепроГЭС, несмотря на значительные повреждения, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования", - говорится в сообщении.

Однако электроэнергию станция пока не производит. Продолжается осмотр повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.

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Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

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Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.

В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

Минэнергетики ГЭС энергетика
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