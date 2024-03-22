Российские ракеты попали по ДнепроГЭС 8 раз

ФОТО: ДЕНИС ШМыГАЛЬ

Российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.

Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

"Сегодня Запорожье было под самой массированной атакой и только по самой ГЭС попали 8 раз", — заявил он.

По сообщениям "Укргидроэнерго", на гидроэлектростанции работают аварийные службы и ГСЧС. Пожар локализован. Машинный зал станции задымлен и не имеется возможности допустить на место происшествия специалистов для проведения экспертизы повреждений гидросооружения и электрического оборудования.

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Напомним:

Ранее, в "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.