Уровень расчетов населения за газ составляет 95% – Чернышев

Показатель расчета бытовых потребителей за потребленный газ составляет 95%.

Об этом сообщил глава правления Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев в интервью, передает Укринформ.

"На сегодняшний день уровень платежей со стороны домохозяйств достигает 95%. Благодарю наших потребителей за такую дисциплину", – сказал Чернышев.

Он напомнил, что сейчас Нафтогаз снабжает газом более 12 млн украинских домохозяйств – это около 98% всех бытовых потребителей.

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В то же время остается проблема с оплатой предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ. В настоящее время Нафтогаз работает с местными советами по увеличению уровня расчетов.

"Сделаем все, чтобы наши потребители не испытывали сбоев в поставках газа. А если сбои и будут - они очень быстро будут устраняться", – заверил Чернышев.

Он отметил, что Группа "Нафтогаз" планирует совокупно добыть 15 млрд кубометров газа и пройти отопительный сезон 2024-2025 годов за счет "голубого топлива" украинской добычи.

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Напомним:

НАК "Нафтогаз" еще на год продлила действие фиксированного тарифа на газоснабжение для домохозяйств.