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С начала года от международных партнеров поступило около 12 миллиардов долларов

Пятница, 26 апреля 2024, 19:27 - Анастасия Дячкина
 
фото: t.me/Denys_Smyhal

Всего с начала года Украина получила около 12 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия дефицита бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Вчера Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС в рамках нового инструмента Ukraine Facility", - напомнил он.

Глава правительства отметил, что украинское государство также в рамках пакета помощи от США получит почти 8 млрд долларов бюджетной поддержки.

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"В общей сложности с начала года Украина уже получила около 12 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия дефицита нашего бюджета", – отметил премьер.

Шмыгаль заверил, что эти средства помогают Украине финансировать медицинские услуги, зарплаты врачей и учителей, социальные программы.

Напомним:

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Правительство и парламент Дании объявили о договоренности по увеличению финансирования Украинского фонда – механизма долгосрочной военной поддержки Украины – на еще 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро) на 2024 год.

финансы Шмыгаль
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