Зафиксировано попадание по ДнепроГЭС, угрозы прорыва нет – "Укргидроэнерго"

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на плотине станции контролируемая.

Об этом сообщили в "Укргидроэнерго".

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине.

Сейчас продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов", - говорится в заявлении.

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В компании обещают оперативно информировать о последствиях и дальнейшей ситуации.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров и патрульная полиция сообщили, что движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото с горящим транспортным средством и написал, что "российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу". По его данным, в троллейбусе были люди.

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фото: Telegram Андрющенко

Экономическая правда