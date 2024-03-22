Защита энергообъектов во время атаки 22 марта сработала с максимальной эффективностью - Найем

Фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и косвенные удары во время массированной рэкетной и дроновой атаки 22 марта по энергосистеме Украины, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.

По его словам, в ночь на 22 марта враг нанес удары по объектам на 9 подстанциях, где строительные работы по сооружению защиты организовывало Агентство восстановления.

"Однако защита сработала с максимальной эффективностью на всех подстанциях. Фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и косвенные удары, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования", - отметил Найем.

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Он также добавил, что на отдельных подстанциях есть повреждения защитных конструкций в результате прямых ударов, однако оборудование подстанций осталось целостным.

Всего в рамках первого уровня защиты от обломков была обеспечена защита 103 объектов в 21 области, в том числе объекты генерации и распределительных сетей. Вторым уровнем защиты от боевых беспилотных летательных аппаратов была обеспечена защита для 22 подстанций в 14 областях.

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Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на плотине станции контролируемая.

В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, - в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.

В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

На Днепровской ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит.

В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводились аварийные отключения электроэнергии.

Впоследствии "Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.

В Одессе и Одесском районе вынужденно будут применять экстренные отключения электроэнергии.