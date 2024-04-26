Два топменеджера Ощадбанка перешли в правление "Сенс Банка"
Директор финансово-экономического департамента и генеральный операционный директор Ощадбанка Сергей Максюта и Алексей Наглий по результатам конкурса заняли должности членов правления "Сенс Банка", ответственных за финансы и операционную деятельность соответственно.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Отмечается, что наблюдательный совет банка принял такое решение 23 апреля 2024, назначив новых членов правления на указанные должности на три года.
Ранее, с сентября 2018 года по май 2020 года, Максюта занимал должность финдиректора в государственном "Укрэксимбанке".
Наглий до прихода в Ощадбанк с мая 2018 года по март 2020 года работал в Deloitte руководителем отдела качества данных.
Напоминаем:
Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля 2023 года.
Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.
Экономическая правда