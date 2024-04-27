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Россия серьезно повредила оборудование четырех ТЭС, есть пострадавшие - ДТЭК

Суббота, 27 апреля 2024, 10:00 - Украинская правда

"Враг в очередной раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК, По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Предоставляем всю необходимую помощь", - сообщили в компании.

Об этом сообщает пресслужба компании.

ДТЭК уточняет, что серьезно повреждено оборудование предприятий.

Сейчас энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

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Украинская правда

ДТЭК война электроэнергия ТЭС
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